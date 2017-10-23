FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям

Научно-технологический фонд Армении (FAST) объявил о запуске стипендиальной программы, которая будет помогать аспирантам и соискателям заниматься исследовательской работой в ведущих вузах Армении с целью получения степени кандидата наук в сфере естественных наук и инженерии.



Сегодня на встрече с журналистами исполнительный директор Научно-технологического фонда Армении (FAST) Армен Оруджян и министр образования и науки Армении Левон Мкртчян представили подробности стипендиальной программы и перспективы сотрудничества FAST с министерством.



40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям



На пресс-конференции исполнительный директор FAST Армен Оруджян заявил, что для аспирантов и соискателей предназначены различные стипендии.



Как отметил министр образования и науки Левон Мкртчян, подписанный между министерством образования и науки и FAST меморандум - это первый шаг на пути к сотрудничеству.



«Мы пытаемся обеспечить наших студентов, занимающихся наукой, необходимой опорой. Речь идет как о стипендиях, так и создании максимально благоприятных условий для занятия наукой в Армении, повышении квалификации. В ближайшее время у нас будет переломный момент, особенно, в плане качества высшего образования и укрепления связи образование-наука»,- отметил министр.



«FAST – это площадка, которая помогает объединять людей и мобилизовывать ресурсы. Мы выполняем функцию акселератора. Данная стипендиальная программа будет предназначена для лучших 10% учащихся в сферах физики, математики, биологи, химии и инженерии»,- отметил Армен Оруджян.



На 2018-19 учебный год фонд выделит 5 полных стипендий (по $ 7000 каждая), 25 частичных стипендий в размере $ 3500, а также 10 полных стипендий в размере $ 7000 для женщин-аспирантов и соискателей. Общий бюджет программы на 2018г. составит около $ 200 тыс.



Армен Оруджян заявил, что предоставление полных стипендий молодым женщинам-ученым имеет цель стимулировать участие женщин в сферах естественных наук и инженерии.



«Мы хотим, чтобы молодыу ученые концентрировались только на научных исследованиях и занимались научными открытиями, не были вынуждены искать работу, чтобы покрывать свои расходы»,- отметил Армен Оруджян.



FAST – генерирующая и продвигающая сила



Левон Мкртчян заявил, что главная цель – сформировать среди молодого поколения мотивацию для серьезных занятий наукой: «У Армении нет альтернативы, мы обязаны сохранить свое положение научного пространства».



Он отметил, что FAST станет мощной генерирующей и продвигающей силой в научно-образовательной системе Армении и попытается помочь научным учреждениям, содействовать инициативам, имеющим высокую научную ценность.



Говоря о дальнейших планах, Армен Оруджян заявил, что они затронут и обратную сторону медали – преподавательский состав.



«Мы будем тесно сотрудничать с министерством образования и науки Армении, чтобы молодые ученые могли получать лучшие возможные знания здесь. Мы должны довести уровень науки в Армении до международного», - отметил глава FAST.



Левон Мкртчян добавил, что для намеченных в программе FAST направлений будет сформирована необходимая база:



«Если у нас есть соответствующая школа в Армении, фонд будет работать с ней: переквалификация, усиление, открытие лабораторий. А в случае новых направлений будет использоваться научный потенциал приглашенных специалистов и армян диаспоры».



Потенциал диаспоры и механизм научно-образовательной экосистемы



Как сообщил Левон Мкртчян, FAST собрал базу данных ученых, имеющих армянское происхождение и выразивших готовность помочь Армении.



«Это огромный потенциал. Речь идет о высококлассных ученых. Вместе с FAST мы должны создать необходимые инфраструктуры, чтобы эти люди смогли работать здесь. Страна должна быть готова принять качество такого уровня».



Исполнительный директор FAST, в свою очередь, отметил, что есть большое число ученых-армян по многим специальностям и предстоит понять, как сделать их частью механизма сотрудничества внутри экосистемы, которая будет функционировать на самом оптимальном уровне.



«Мы должны кардинально изменить систему высшего образования, сформировать сеть научной системы. Научное сообщество, университет и рынок труда должны объединиться в единую сеть, а студенты и ученые должны свободно перемещаться по этому треугольнику», - заметил Левон Мкртчян.



Мари Тарьян