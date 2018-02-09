Стипендиальная программа FAST представлена в ЕГУ

Ереван /Медиамакс/. Открыт прием заявок на стипендиальную программу Научно-технологического фонда Армении (FAST) на 2018-2019 учебный год.



Вице-президент FAST Степан Маргарян представил сегодня программу аспирантам, студентам и профессорско-преподавательскому составу ЕГУ, отметив, что цель программы – помочь аспирантам и соискателям заниматься исследовательской работой в ведущих вузах Армении с целью получения степени кандидата наук.



Бенефициарами программы могут стать исследования, направленные на получение степени кандидата наук в сферах естественных наук, информационных технологий, инженерии и математики (STEM).



Образование | 2017-10-23 14:04:46 FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям