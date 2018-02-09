Стипендиальная программа FAST представлена в ЕГУ

Ереван /Медиамакс/. Открыт прием заявок на стипендиальную программу Научно-технологического фонда Армении (FAST) на 2018-2019 учебный год.
Вице-президент FAST Степан Маргарян представил сегодня программу аспирантам, студентам и профессорско-преподавательскому составу ЕГУ, отметив, что цель программы – помочь аспирантам и соискателям заниматься исследовательской работой в ведущих вузах Армении с целью получения степени кандидата наук.
Бенефициарами программы могут стать исследования, направленные на получение степени кандидата наук в сферах естественных наук, информационных технологий, инженерии и математики (STEM).
«Для молодых людей данная программа является исключительной возможностью получить финансовую и институциональную поддержку и заниматься научной деятельностью, достигать научных результатов и создавать передовые технологии»,- отметил Степан Маргарян.
Проректор ЕГУ Рубен Маркосян сказал Медиамакс, что стипендиальная программа может стать серьезным стимулом для повышения интереса молодых исследователей к естественным наукам.
«Это первая подобная стипендия в Армении, с помощью которой молодой аспирант может решить свои социальные проблемы и сконцентрироваться на научно-исследовательской работе. Программа дает молодым людям возможность действительно заниматься наукой и достичь успехов. Стипендия будет способствовать тому, чтобы достигли успеха в Армении и не покидали страну»,- заявил он.
В рамках стипендиальной программы FAST будет ежегодно выделять 5 полных стипендий (по $ 7000 каждая) для студентов и соискателей степени кандидата наук, 25 частичных стипендий в размере $ 3500, а также 10 полных стипендий в размере $ 7000 для женщин-аспирантов и соискателей.
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