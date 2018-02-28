Араратский бакалавриат получил международное признание

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил сегодня, что программа Араратского бакалавриата (АБ) получила международное признание.

Об этом министр заявил на встрече с президентом Армении.



Левон Мкртчян сказал, что доклад Национального агентства аккредитации Великобритании признал АБ программой, равносильной лучшим международным школьным программам, и включил его в единую систему поступления в вузы Соединенного Королевства.

