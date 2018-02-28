Араратский бакалавриат получил международное признание

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян заявил сегодня, что программа Араратского бакалавриата (АБ) получила международное признание.
Об этом министр заявил на встрече с президентом Армении.
Левон Мкртчян сказал, что доклад Национального агентства аккредитации Великобритании признал АБ программой, равносильной лучшим международным школьным программам, и включил его в единую систему поступления в вузы Соединенного Королевства.
Министр доложил, что система центров отличия внедряется также в старших школах: более 20 школ в марзах и Арцахе включены в список школ, претендующих на внедрение Араратского бакалавриата. По вышеупомянутой программе осуществлена переквалификация учителей.
Разработан также элемент аттестации, являющийся частью программы «Учитель». Целью элемента является выявление квалифицированных учителей, улучшение системы присвоения званий и обеспечение школ новыми квалифицированными кадрами.
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