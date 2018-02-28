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РАУ и «Teach for Armenia» будут сотрудничать



Ереван /Медиамакс/. Ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян и основатель-руководитель образовательного фонда «Teach for Armenia» Лариса Ованнисян подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает сотрудничество по вопросам набора молодых специалистов, организации образовательных мероприятий, продвижения реализуемых программ.

«Очень важно, что за 4 года деятельности программы «Teach for Armenia» у школьников наблюдается академический рост. Немаловажным является и то обстоятельство, что программа готовит новое поколение лидеров»,- отметил Армен Дарбинян.

«Участниками программы могут стать все – независимо от профессии и опыта работы. Программа нацелена на выявление профессионального и лидерского потенциала молодежи, одновременно способствуя развитию сельских общин»,- подчеркнула Лариса Ованнисян.

«Наш девиз: «Мы создаем будущее Армении из класса в класс»,- добавила Лариса Ованнисян.

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