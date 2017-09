Гиллан и Карапетян: что осталось за кадром

Отрывок из книги Ара Тадевосяна «Мое невероятное «путешествие» с Иэном Гилланом и Тони Айомми», которая выйдет в свет в 2018 году.



Эта фотография сделана в марте 2010 года в ереванском ресторане «Генацвале», сразу после завершения шоу Hay Superstar в прямом эфире телекомпании «Шант», где молодые и талантливые юноши и девушки исполняли песни Deep Purple перед легендарным вокалистом этой группы.



Планировалось, что Гиллан исполнит вместе с ними несколько песен, однако предыдущим вечером, на концерте с Государственным филармоническим оркестром Армении, музыкант, по собственному признанию, «проявил слишком много энтузиазма» и сорвал голос. Впрочем, под конец шоу, когда Сурен Арустамян и остальные участники начали исполнять Smoke on the Water, Гиллан все же не выдержал и выбежал на сцену.







Всего этого не было бы, если бы не человек в красной куртке.



В феврале 2009 года, когда помощник президента Армении Виген Саргсян поддержал мою идею проекта Armenia Grateful 2 Rock, предстояло найти спонсора. В рамках Armenia Grateful 2 Rock мы собирались пригласить в Армению участников звездного проекта Rock Aid Armenia, созданного в 1989 году с целью сбора средств в помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения.



Виген недолго думал.



- Думаю, проект заинтересует руководителя «АрмРосГазпрома» Карена Карапетяна, он же заядлый фанат рока. Я с ним переговорю.



Через пару дней Виген Саргсян позвонил мне:



- Карен «возбудился». Позвони, договорись о встрече.



До этого с Кареном Карапетяном я не общался. Однажды мы летели вместе с президентом на Санкт-Петербургский экономический форум, и глава «АрмРосГазпрома» сидел впереди меня. Когда он отлучился, я заметил, что в его кресле осталась книга Хорхе Луиса Борхеса. Признаюсь, это меня приятно удивило, поскольку представителей армянских элит не часто встретишь с книгой, тем более, такой.



Отправляясь на встречу с Кареном Карапетяном в офис «АрмРосГазпрома» в марте 2009 года, я, конечно, волновался - моя идея с приглашением звезд Deep Purple и Black Sabbath в Армению выглядела неправдоподобной даже для меня самого, что, впрочем, не отменяло моей решимости реализовать ее.



Однако все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Задав несколько вопросов о проекте и уточнив предполагаемый бюджет, Карен Карапетян сказал:



- Нам это интересно. Давай работать.



Важно уточнить, что Карен Карапетян согласился спонсировать не только приезд рок-звезд в Армению, но и микшировку и сведение новой версии Smoke on the Water в исполнении звездного состава Rock Aid Armenia. Дело в том, что инициатор Rock Aid Armenia Джон Ди все эти годы мечтал сделать свою версию этого легендарного произведения, поскольку был не очень доволен тем, как это сделали на студии в 1989 году. Думаю, именно согласие «армянской стороны» финансировать этот проект стало одним из ключевых факторов того, что Джон мне поверил и согласился делать проект Armenia Grateful 2 Rock/Rock Aid Armenia.







В период с марта по октябрь 2009 года мы несколько раз встречались с Кареном Карапетяном, я рассказывал ему о том, как продвигается проект. Обычно это происходило так: мне звонили из приемной Карапетяна, соединяли, и в трубке звучало:



- Арик, привет! Ты мог бы сегодня ко мне подъехать?

- Да, а когда Карен Вильгельмович?

- А приезжай прямо сейчас.



Конечно, приходилось бросать все дела и ехать через весь город в «АрмРосГазпром». Но игра, как вы понимаете, стоила свеч.



Первая встреча Карена Карапетяна с Иэном Гилланом и Тони Айомми состоялась 1 октября 2009 года, на Ереванском коньячном заводе. После коктейлей и туру по заводу гостеприимные хозяева пригласили нас на ужин, на котором присутствовал также премьер-министр Армении Тигран Саргсян.



Иэн Гиллан и Карен Карапетян Фото: Медиамакс