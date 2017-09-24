Гиллан и Карапетян: что осталось за кадром

Отрывок из книги Ара Тадевосяна «Мое невероятное «путешествие» с Иэном Гилланом и Тони Айомми», которая выйдет в свет в 2018 году.
Эта фотография сделана в марте 2010 года в ереванском ресторане «Генацвале», сразу после завершения шоу Hay Superstar в прямом эфире телекомпании «Шант», где молодые и талантливые юноши и девушки исполняли песни Deep Purple перед легендарным вокалистом этой группы.
Планировалось, что Гиллан исполнит вместе с ними несколько песен, однако предыдущим вечером, на концерте с Государственным филармоническим оркестром Армении, музыкант, по собственному признанию, «проявил слишком много энтузиазма» и сорвал голос. Впрочем, под конец шоу, когда Сурен Арустамян и остальные участники начали исполнять Smoke on the Water, Гиллан все же не выдержал и выбежал на сцену.
Всего этого не было бы, если бы не человек в красной куртке.
В феврале 2009 года, когда помощник президента Армении Виген Саргсян поддержал мою идею проекта Armenia Grateful 2 Rock, предстояло найти спонсора. В рамках Armenia Grateful 2 Rock мы собирались пригласить в Армению участников звездного проекта Rock Aid Armenia, созданного в 1989 году с целью сбора средств в помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения.
Виген недолго думал.
- Думаю, проект заинтересует руководителя «АрмРосГазпрома» Карена Карапетяна, он же заядлый фанат рока. Я с ним переговорю.
Через пару дней Виген Саргсян позвонил мне:
- Карен «возбудился». Позвони, договорись о встрече.
До этого с Кареном Карапетяном я не общался. Однажды мы летели вместе с президентом на Санкт-Петербургский экономический форум, и глава «АрмРосГазпрома» сидел впереди меня. Когда он отлучился, я заметил, что в его кресле осталась книга Хорхе Луиса Борхеса. Признаюсь, это меня приятно удивило, поскольку представителей армянских элит не часто встретишь с книгой, тем более, такой.
Отправляясь на встречу с Кареном Карапетяном в офис «АрмРосГазпрома» в марте 2009 года, я, конечно, волновался - моя идея с приглашением звезд Deep Purple и Black Sabbath в Армению выглядела неправдоподобной даже для меня самого, что, впрочем, не отменяло моей решимости реализовать ее.
Однако все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Задав несколько вопросов о проекте и уточнив предполагаемый бюджет, Карен Карапетян сказал:
- Нам это интересно. Давай работать.
Важно уточнить, что Карен Карапетян согласился спонсировать не только приезд рок-звезд в Армению, но и микшировку и сведение новой версии Smoke on the Water в исполнении звездного состава Rock Aid Armenia. Дело в том, что инициатор Rock Aid Armenia Джон Ди все эти годы мечтал сделать свою версию этого легендарного произведения, поскольку был не очень доволен тем, как это сделали на студии в 1989 году. Думаю, именно согласие «армянской стороны» финансировать этот проект стало одним из ключевых факторов того, что Джон мне поверил и согласился делать проект Armenia Grateful 2 Rock/Rock Aid Armenia.
В период с марта по октябрь 2009 года мы несколько раз встречались с Кареном Карапетяном, я рассказывал ему о том, как продвигается проект. Обычно это происходило так: мне звонили из приемной Карапетяна, соединяли, и в трубке звучало:
- Арик, привет! Ты мог бы сегодня ко мне подъехать?
- Да, а когда Карен Вильгельмович?
- А приезжай прямо сейчас.
Конечно, приходилось бросать все дела и ехать через весь город в «АрмРосГазпром». Но игра, как вы понимаете, стоила свеч.
Первая встреча Карена Карапетяна с Иэном Гилланом и Тони Айомми состоялась 1 октября 2009 года, на Ереванском коньячном заводе. После коктейлей и туру по заводу гостеприимные хозяева пригласили нас на ужин, на котором присутствовал также премьер-министр Армении Тигран Саргсян.
Фото: Медиамакс
Думаю, всех армянских участников ужина, которые десятилетиями жили музыкой тех людей, с которыми теперь сидели за одним столом, не покидало ощущение некоторой сюрреалистичности происходящего.
Сын Карена Карапетяна Тигран произнес тост о том, что не мог даже мечтать о том, что будет сидеть рядом с Тони Айомми.
Вечером 2 октября мы собрались на прощальный ужин в легендарном ресторане «Арарат» на площади Республики. Ужину предшествовала катастрофа: после завершения встречи рок-звезд с поклонниками в кинотеатре «Москва» я имел глупость объявить в микрофон, что все желающие смогут получить автографы в фойе кинотеатра. Надо ли говорить, что желающими были если не все 500 зрителей, то большая их часть. Началась невероятная давка, которая только чудом не завершилась бедой. Менеджер Тони Айомми Ральф Бейкер – сдержанный английский джентльмен - устроил мне такую публичную всбучку, после которой мне хотелось провалиться сквозь землю.
Одним словом, мы еле покинули территорию кинотеатра, но десятки поклонников рока продолжали преследовать нас, так что расстояние в несколько сот метров до ресторана нам пришлось преодолеть почти бегом. По пути мы на время «потеряли» маму Джона Ди Полин, что стало дополнительной причиной для стресса.
Однако, прибыв в ресторан, все быстро успокоились. Ральф Бейкер и Фил Банфилд (менеджер Гиллана), еще полчаса назад готовые оторвать мне голову, дружески похлопали меня по плечу и проинструктировали на предмет нормальной организации сбора автографов. Тони Айомми с нескрываемыем интересом следил за игрой армянской девушки на каноне. В молодости, работая на заводе, он потерял кончик пальца и с тех пор играет при помощи самодельных накладок на палец, которые регулярно лично изготовляет из старого кожаного жилета. Как оказалось, он нашел сходство между своими накладками и плектром, которым играют на каноне.
Под конец вечера Карен Карапетян попросил принести персики и начал аккуратно разрезать их и предлагать гостям вместе с коньяком. Признаюсь, до того я не знал этого сочетания, и с тех пор часто им пользуюсь, вспоминая тот вечер.
Но самим ярким воспоминанием того вечера для меня было другое, скажем так, гораздо более «бытовое». В конце вечера Иэн Гиллан, уже порядком навеселе, захотел в туалет, который располагался на верхнем этаже. Я вызвался проводить его. И вот мы поднимаемся по лестнице, я снова пребываю в каком-то невесомом состоянии, не веря в то, что все это происходит со мной, и вдруг человек, бывший моим кумиром всю жизнь, резко останавливается, смотрит мне в глаза с озорным, но в то же время серьезным выражением лица и говорит:
- Whatever you do, wherever you go, if you want to pee, you have to pee!
И спокойно заходит в туалет. Прошло столько лет, но я помню этот фрагмент во всех деталях!
Гости улетали рано утром лондонским рейсом, и вдруг выяснилось, что тем же рейсом в Лондон летит и Карен Карапетян. Надо ли говорить, что их общение продолжилось в самолете, причем было не «сухим». Кстати, именно в этом полете Гиллан и Айомми задумали песню Out of My Mind, которую записали год спустя, в октябре 2010 года.
Иэн Гиллан вернулся в Армению через несколько месяцев – 26 и 27 марта 2010 года Медиамакс организовал при поддержке ВиваСелл-МТС благотворительные концерты вокалиста Deep Purple с Государственным филармоническим оркестром Армении. Благодаря этим концертам была собрана первая значительная сумма для строительства нового здания музыкальной школы N6 в Гюмри.
Вечером 28 марта, после на шоу Hay Superstar, мы поехали в ресторан. У нас была договоренность с Кареном Карапетяном, который смотрел шоу дома в прямом эфире, что я позвоню и скажу, где мы собираемся. Услышав, что мы едем в ресторан «Генацвале», он немного обреченно промолвил:
- А как тебе пришло в голову пригласить Гиллана в грузинский ресторан в Армении?
Тем не менее, вечер был чудесным, и эта фотография тому свидетельство.
Фото: Медиамакс
Два месяца спустя, в мае 2010 года, Deep Purple приехали в Армению и в полном составе были приглашены домой к Карену Карапетяну, и я очень благодарен ему за то, что мы с женой также были его гостями в тот вечер.
Прошло много лет, но я до конца своих дней буду благодарен людям, которые так круто именили мою жизнь. Эти люди – Виген Саргсян, Карен Карапетян и Чарльз Лонсдейл.
Ара Тадевосян
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