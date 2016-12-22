Визит Хасана Роухани в Армению запоздалый – иранист

Ереван/Медиамакс/. Иранист Гоар Искандарян сказала сегодня, что визит президента Ирана Хасана Роухани в Армению чрезвычайно важен, но несколько запоздал.

«Вскоре исполнится 5 лет правления Роухани, и пока непонятно, будет ли он участвовать в президентских выборах в следующем году и победит ли в них», - сказала в беседе с журналистами Гоар Искандарян.



По словам ираниста, в ходе визита в первую очередь будет обсуждаться процесс строительства третьей линии высоковольтной линии электропередачи.



«Две страны на высшем уровне обсудят также вопрос запуска гидроэлектростанции, которая строится на реке Аракс. Несомненно, довольно большое значение будет отведено развитию торгово-экономических отношений двух стран», - сказала иранист.



Гоар Искандарян подчеркнула, что армянские товары с трудом поступают на иранский рынок, что мешает добиться желаемого уровня в торговых отношениях двух стран.



«Проблема в том, что Иран, несмотря на отмену санкций, до сих пор продолжает проводить протекционную политику по отношению к собственной продукции. В таких условиях армянские товары становятся неконкурентными в Иране», - сказала она, добавив, что данному вопросу будет уделено особое внимание в ходе визита.



Она отметила, что в рамках визита будет обсуждаться вопрос альтернативного сухопутного пути для Ирана через Армению.



Гоар Искандарян выразила мнение, что Хасан Роухани, как и его предшественники, не посетит мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.