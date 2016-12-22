«Мы всегда были честными с Ираном», сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Ирана Хасана Роухани, а также личная встреча глав двух государств.

«Вы - желанный и долгожданный гость в Армении, и мы надеемся, что Ваш первый официальный визит придаст нашему сотрудничеству новый дух и новый импульс. Армяно-иранская дружба происходит из глубины веков, и на основе этого очень крепкого фундамента, в 1992 году мы установили межгосударственные отношения. 25 лет спустя я рад констатировать, что за этот период не было ни одного обстоятельства, бросающего тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Ирана за внимание к нашим отношениям. Мы также всегда были честными и открытыми в наших отношениях, и готовы продолжать в том же духе», - сказал президент Армении Серж Саргсян.



«Мы считаем Армению дружественной страной и хотим развить и сделать двусторонние отношения более теплыми», - сказал Хасан Роухани.