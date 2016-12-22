Президенты Армении и Ирана заявили о важности расширения связей

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян и находящийся в Ереване с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани подтвердили сегодня готовность к расширению двусторонних отношений.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам двусторонних переговоров.



«Президенты Армении и Ирана отметили важность расширения и развития транспортных возможностей между двумя странами. В этом контексте президенты подчеркнули необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих Черное море с Персидским заливом через территорию Армении и Ирана в рамках международного коридора Север-Юг», - говорится в заявлении.



Серж Саргсян и Хасан Роухани подчеркнули важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики, а также эксплуатации третьей линии электропередач и увеличения объема газа, поставляемого в Армению из Ирана.



«Стороны назвали важными переговоры, проходящие вокруг торговых соглашений по торговле на льготных условиях между Ираном и Евразийским экономическим союзом и помощь Армении в данном контексте»,- говорится в документе.



«Касаясь карабахского конфликта, президенты двух государств подчеркнули, что он должен быть урегулирован мирным путем, на основе устава ООН, базовых норм и принципов международного права», - говорится в документе.