659 просмотров

Виген Саргсян встретился с премьер-министром и патриархом Грузии


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян, находящийся в Грузии с официальным визитом, встретился с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень дружественных отношений двух государств, обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и вопросы региональной безопасности.

Стороны отметили важность обеспечения мира и безопасности как предусловия для стабильного развития стран региона.

21 декабря состоялась также встреча Вигена Саргсяна с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 14:22
Уже действуют станции по противодействию БПЛА противника

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 13:03
Правительство Армении создало Центр стратегических инициатив

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 12:27
Утверждена стратегия военно-промышленного развития
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016