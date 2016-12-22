Виген Саргсян встретился с премьер-министром и патриархом Грузии

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян, находящийся в Грузии с официальным визитом, встретился с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень дружественных отношений двух государств, обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и вопросы региональной безопасности.



Стороны отметили важность обеспечения мира и безопасности как предусловия для стабильного развития стран региона.



21 декабря состоялась также встреча Вигена Саргсяна с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.