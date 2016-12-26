Президент Армении отправился с рабочим визитом в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня утром отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

В Санкт-Петербурге Серж Саргсян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета.



Как сообщают российские источники, на указанных встречах не будет присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.