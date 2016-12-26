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Президент Армении отправился с рабочим визитом в Россию


Президент Армении Серж Саргсян
Президент Армении Серж Саргсян

Фото: Նախագահի մամուլի ծառայություն


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня утром отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

В Санкт-Петербурге Серж Саргсян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщают российские источники, на указанных встречах не будет присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.

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