Потенциал ЕАЭС реализуется не в полном объеме, сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что потенциал Евразийского экономического союза по части реакции на социально-экономические вызовы реализуется еще в недостаточном объеме.

Об этом президент сказал 26 декабря в Санкт-Петербурге, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.



«Как следствие, ожидания бизнеса и граждан от создания и деятельности Союза, связанные с его ролью в модернизации экономик и повышении качества жизни граждан, остаются нереализованными. Правовая основа частично сформирована, но сохраняются ограничения использования интеграционного потенциала, что, по нашему мнению, не позволяет оперативно реагировать на ухудшение ситуации в мировой экономике. Одним словом, несмотря на серьезные продвижения, открытыми остаются еще немало вопросов», - отметил президент Армении.



Серж Саргсян сказал, что Союз должен продвигаться по двум ключевым направлениям.



«Первое – это устранение оставшихся преград на пути полной либерализации «четырех свобод» и развитие интеграции внутри Союза. Второе –более эффективное встраивание национальных экономик государств-членов и Союза в целом, в глобальную торговую систему», - отметил президент Армении.



В этом контексте, сказал он, принятие «Таможенного кодекса – весомый шаг на пути нашей дальнейшей интеграции, так как он очерчивает переход к единому таможенному регулированию на всем пространстве экономического союза».



Серж Саргсян высказался также о перспективах сотрудничества ЕАЭС с Ираном.



«В ходе недавнего официального визита президента Ирана в Армению мы обстоятельно обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений между ЕАЭС и Ираном, в том числе вопрос создания зоны свободной торговли. В частности, были представлены те широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества, которые откроются для хозяйствующих субъектов наших стран и Ирана. Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения c ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли», - сказал Серж Саргсян.