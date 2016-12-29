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Генсек ОДКБ назвал «провокацией» инцидент на границе Армении


Генсек ОДКБ Николай Бордюжа
Генсек ОДКБ Николай Бордюжа

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Генсек ОДКБ Николай Бордюжа назвал «провокацией» вооруженный инцидент возле села Чинари в Армении.

На сайте ОДКБ размещен комментарий Николая Бордюжи в связи с вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.



«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - говорится в комментарии.

Медиамакс отмечает, что в тексте комментария Нагорный Карабах назван Нагорно-Карабахской Республикой.

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