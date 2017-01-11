Армения хочет усилить связи с Ираном и Туркменистаном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня в Ереване послов Ирана и Туркменистана - Сееда Казема Саджади и Мухаммеднияза Машалова.
Глава правительства заявил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном позволяет нарастить экономические отношения и развернуть сотрудничество в трехстороннем формате.
«Мы заинтересованы в развитии трехстороннего экономического сотрудничества Армении, Ирана и Туркменистана. У нас есть возможность увеличить объем товарооборота между нашими странами, и тот факт, что мы встречаемся в первый рабочий день 2017 года, свидетельствует о нашем отношении к нашему сотрудничеству», - сказал премьер-министр.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, послы Ирана и Туркменистана отметили, что готовы обсуждать конкретные шаги по расширению сотрудничества с Арменией, в частности, в сфере энергетики.
На встрече была достигнута договоренность о формировании трехсторонней рабочей группы.
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