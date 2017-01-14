В Дубае откроется генконсульство Армении

ЕреванМедиамакс/. В Дубае (ОАЭ) откроется генеральное консульство Армении.
Проект соответствующего указа президента Армении получил сегодня одобрение правительства.
«Основание генконсульства позволит, помимо консульской работы, осуществлять деятельность по углублению и развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества»,- отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.
Медиамакс отмечает, что в столице ОАЭ Абу-Даби уже много лет действует посольство Армении.
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