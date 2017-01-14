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В Дубае откроется генконсульство Армении


Фото: http://www.tourblogger.ru/


ЕреванМедиамакс/. В Дубае (ОАЭ) откроется генеральное консульство Армении.

Проект соответствующего указа президента Армении получил сегодня одобрение правительства.

«Основание генконсульства позволит, помимо консульской работы, осуществлять деятельность по углублению и развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества»,- отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Медиамакс отмечает, что в столице ОАЭ Абу-Даби уже много лет действует посольство Армении.

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