В Дубае откроется генконсульство Армении

ЕреванМедиамакс/. В Дубае (ОАЭ) откроется генеральное консульство Армении.

Проект соответствующего указа президента Армении получил сегодня одобрение правительства.



«Основание генконсульства позволит, помимо консульской работы, осуществлять деятельность по углублению и развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества»,- отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.



Медиамакс отмечает, что в столице ОАЭ Абу-Даби уже много лет действует посольство Армении.