МИД Армении выступил в поддержку офиса ОБСЕ в Ереване

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал сегодня Медиамакс, что австрийское председательство ОБСЕ и Армения продолжают переговоры, связанные с дальнейшей работой ереванского офиса ОБСЕ.

Он сказал об этом, комментируя сегодняшнюю публикацию Медиамакс относительно продолжения деятельности ереванского офиса ОБСЕ.



«В настоящее время австрийское председательство ОБСЕ продолжает переговоры по согласованию проекта решения, и Армения участвует в данных совещаниях как страна, в которой действует офис»,- сказал Тигран Балаян, воздержавшись представить детали обсуждений.



Он подчеркнул, что Армения выступает за продолжение деятельности ереванского офиса ОБСЕ и всегда оказывает поддержку в рамках соответствующих решений, принимаемых в ОБСЕ.



«Роль ереванского офиса ценится как со стороны председательства, секретариата и других органов ОБСЕ, так и со стороны абсолютного большинства стран-участниц, за исключением одной»,- сказал пресс-секретарь МИД.



Тигран Балаян отметил, что, несмотря на это, на данный момент «не оказалось возможным достичь соглашения вокруг решения о продлении мандата на деятельность ереванского офиса».