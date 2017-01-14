США борются за ереванский офис ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты оказывают посильную поддержку деятельности ереванского офиса ОБСЕ и продолжают работать над принятием решения относительно продления мандата офиса.

Об этом Медиамакс сообщили в посольстве США в Армении.



Вчера Медиамакс писал о затруднениях, возникших в связи с деятельностью ереванского офиса ОБСЕ, которые, по нашим данным, связаны с Азербайджаном.



МИД Армении косвенно подтвердил эти сведения.



Директор по вопросам коммуникации миссии США в ОБСЕ Джонатан Лэли сказал Медиамакс, что 12 января на заседании Постоянного совета США выступил посол США в ОБСЕ Даниэль Баэр.



Он призвал действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Австрии Себастьяна Курца решить данный вопрос как можно скорее.



«Одной из важнейших задач австрийского председательства является достижение соглашений относительно мандатов всех полевых миссий в отдельных странах», - сказал Даниэль Баэр.



Он сообщил, что «важнейшая каждодневная работа ОБСЕ осуществляется именно посредством полевых миссий».