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БДИПЧ ОБСЕ рассчитывает получить приглашение от властей Армении на этой неделе


Директор БДИПЧ ОБСЕ Майкл Линк
Директор БДИПЧ ОБСЕ Майкл Линк

Фото: OSCE


Ереван /Медиамакс/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рассчитывает получить в ближайшие дни официальное приглашение от властей Армении для организации миссии по наблюдению за парламентскими выборами 2 апреля.

Пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер сказал в интервью Медиамакс, что «мы рассчитываем получить приглашение на этой неделе».

Он напомнил, что Бюро опубликовало на минувшей неделе отчет, в котором содержатся рекомендации о размещении наблюдательской мисии, включающей основую команду экспертов и краткосрочных и долгосрочных наблюдателей.

«БДИПЧ пока работает над планированием вопросов, связанных со сроками начала работы миссии и отбора персонала», - отметил Томас Раймер.

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