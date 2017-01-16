БДИПЧ ОБСЕ рассчитывает получить приглашение от властей Армении на этой неделе

Ереван /Медиамакс/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рассчитывает получить в ближайшие дни официальное приглашение от властей Армении для организации миссии по наблюдению за парламентскими выборами 2 апреля.

Пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер сказал в интервью Медиамакс, что «мы рассчитываем получить приглашение на этой неделе».



Он напомнил, что Бюро опубликовало на минувшей неделе отчет, в котором содержатся рекомендации о размещении наблюдательской мисии, включающей основую команду экспертов и краткосрочных и долгосрочных наблюдателей.



«БДИПЧ пока работает над планированием вопросов, связанных со сроками начала работы миссии и отбора персонала», - отметил Томас Раймер.