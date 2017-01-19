Армения и Совет Европы обсудили трехлетний план действий

Ереван /Медиамакс/. В Страсбурге прошло мероприятие, посвященное реализации плана действий Армения–Совет Европы на 2015-18 гг.
На мероприятии с армянской стороны участвовала министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.
На заседании были представлены процесс реализации программ и достижения в рамках плана действий Армения-СЕ в области защиты прав человека, избирательных реформ, обеспечения правосудия и реформирования уголовно-исполнительных учреждений.
В ходе заседания были намечены приоритетные программы, нуждающиеся в финансировании, было подчеркнуто эффективное выполнение Плана действий Арменией.
Арпине Ованнисян также встретилась с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и комиссаром СЕ по правам человека Нилом Муйжниексом.
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