Армения и Совет Европы обсудили трехлетний план действий

Ереван /Медиамакс/. В Страсбурге прошло мероприятие, посвященное реализации плана действий Армения–Совет Европы на 2015-18 гг.

На мероприятии с армянской стороны участвовала министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.



На заседании были представлены процесс реализации программ и достижения в рамках плана действий Армения-СЕ в области защиты прав человека, избирательных реформ, обеспечения правосудия и реформирования уголовно-исполнительных учреждений.



В ходе заседания были намечены приоритетные программы, нуждающиеся в финансировании, было подчеркнуто эффективное выполнение Плана действий Арменией.



Арпине Ованнисян также встретилась с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и комиссаром СЕ по правам человека Нилом Муйжниексом.