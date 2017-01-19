565 просмотров

Армения и Совет Европы обсудили трехлетний план действий


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В Страсбурге прошло мероприятие, посвященное реализации плана действий Армения–Совет Европы на 2015-18 гг.

На мероприятии с армянской стороны участвовала министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

На заседании были представлены процесс реализации программ и достижения в рамках плана действий Армения-СЕ в области защиты прав человека, избирательных реформ, обеспечения правосудия и реформирования уголовно-исполнительных учреждений.

В ходе заседания были намечены приоритетные программы, нуждающиеся в финансировании, было подчеркнуто эффективное выполнение Плана действий Арменией.

Арпине Ованнисян также встретилась с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и комиссаром СЕ по правам человека Нилом Муйжниексом.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Письмо герою «Авроры» | Январь 19, 2017 03:44
Сергей Порфирьев. Письмо Маргерит Баранкитс

Письмо герою «Авроры» | Январь 18, 2017 21:14
Александра Чумакова. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 18, 2017 20:43
Владимир Горбачев. Письмо герою «Авроры»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017