Антонио Таяни стал новым главой Европарламента

Ереван /Медиамакс/. Новым председателем Европарламента избран итальянский политик, консерватор Антонио Таяни.

В результате четвертого этапа голосования Антонио Таяни получил 351 голос, обойдя своего соотечественника Джанни Пителлу (282).



63-летний Антонио Таяни представляет Европейскую народную партию. В прошлом он был заместителем председателя Европарламента и Еврокомиссии, а также занимал пост пресс-секретаря премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.



Антонио Таяни сказал, что благодаря многолетнему опыту работы в Европарламенте сможет эффективно работать на новой должности.



На этом посту итальянский политик заменит немца Мартина Шульца, который объявил об отставке в конце прошлого года, чтобы осенью 2017 года участвовать в парламентских выборах в Германии.



Медиамакс напоминает, что в 2015г. в интервью агентству Dogan вице-председатель Европарламента Антонио Таяни сказал, что «никто не выигрывает от отрицания Геноцида армян», и призвал Турцию признать этот исторический факт.