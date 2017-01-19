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Антонио Таяни стал новым главой Европарламента


Антонио Таяни
Антонио Таяни

Фото: https://www.euractiv.com


Ереван /Медиамакс/. Новым председателем Европарламента избран итальянский политик, консерватор Антонио Таяни.

В результате четвертого этапа голосования Антонио Таяни получил 351 голос, обойдя своего соотечественника Джанни Пителлу (282).

63-летний Антонио Таяни представляет Европейскую народную партию. В прошлом он был заместителем председателя Европарламента и Еврокомиссии, а также занимал пост пресс-секретаря премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Антонио Таяни сказал, что благодаря многолетнему опыту работы в Европарламенте сможет эффективно работать на новой должности.

На этом посту итальянский политик заменит немца Мартина Шульца, который объявил об отставке в конце прошлого года, чтобы осенью 2017 года участвовать в парламентских выборах в Германии. 

Медиамакс напоминает, что в 2015г. в интервью агентству Dogan вице-председатель Европарламента Антонио Таяни сказал, что «никто не выигрывает от отрицания Геноцида армян», и призвал Турцию признать этот исторический факт.

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