Граждане России смогут въезжать Армению по внутренним паспортам

Ереван, 19 января. /Медиамакс/. Правительство Армении сегодня одобрило решение, согласно которому граждане Российской Федерации получат возможность въезжать, выезжать, пребывать и перемещаться по территории Армении по внутренним паспортам.
Как отметил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, данное решение упростит въезд граждан России в Армению, способствуя развитию туризма в Армении и стимулируя торговые, экономические и другие связи между двумя странами.
Другим решением правительства, между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет упразднено требование о наличии въездных виз.
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