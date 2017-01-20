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Граждане России смогут въезжать Армению по внутренним паспортам


Фото: http://www.mr-info.ru/


Ереван, 19 января. /Медиамакс/. Правительство Армении сегодня одобрило решение, согласно которому граждане Российской Федерации получат возможность въезжать, выезжать, пребывать и перемещаться по территории Армении по внутренним паспортам.

Как отметил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, данное решение упростит въезд граждан России в Армению, способствуя развитию туризма в Армении и стимулируя торговые, экономические и другие связи между двумя странами.

Другим решением правительства, между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами  будет упразднено требование о наличии въездных виз.

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