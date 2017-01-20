2016 год был важным для армяно-грузинских связей

Ереван /Медиамакс/. Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян сказал сегодня, что Еревану и Тбилиси удается найти широкий спектр вопросов для сотрудничества, несмотря на участие стран в разных интеграционных процессах.

«2016 год ознаменовался рядом взаимных визитов на высоком уровне, в ходе которых отмечалась важность развития отношений двух стран в сфере торговли, энергетики и туризма», - сказал Джонни Меликян.



По словам эксперта, в прошлом году активно шла работа по созданию энергетического коридора Армения-Иран-Грузия-Россия, запущенного около двух лет назад.



«Прошедший год был очень важен и в плане военного сотрудничества двух стран. Визит министра обороны Армении в Грузию имел большое значение в первую очередь с точки зрения развития двустороннего военного образования», - сказал Джонни Меликян.



По мнению эксперта, строящийся в настоящее время армяно-грузинский «Мост дружбы» будет стимулировать межгосударственные и торговые отношения двух стран.