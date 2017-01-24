Новое соглашение Армении с ЕС будет подписано в 2017 году

Ереван/Медиамакс/. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский сказал сегодня, что есть все предпосылки для подписания в ближайшие месяцы нового рамочного соглашения Армения-ЕС.

«Конкретной даты назвать не могу, но, учитывая динамичное развитие переговоров, думаю, что в 2017 году соглашение будет финализировано», - сказал посол ЕС на встрече с журналистами.



Петр Свитальский подчеркнул, что переговоры проходят довольно активно, но есть «открытые вопросы, для решения которых нужно время».



«Эти проблемы связаны не только с членством Армении в ЕАЭС, но и с определенными изменениями в сфере защиты инвестиций ЕС»,- сказал посол.



Говоря о планах на текущий год, Петр Свитальский выделил пять приоритетов, которые будут реализованы в Армении при содействии ЕС.



«Мы внесем свой вклад в хорошую организацию выборов, улучшение бизнес-климата, борьбу с коррупцией, реформирование сферы прав человека и судебной системы»,- сказал глава делегации ЕС в Армении.