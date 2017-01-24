Премьеры Армении и РФ обсудили углубление экономических связей

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал сегодня, что подготовленные к подписанию с Арменией соглашения будут способствовать развитию экономических связей и сближению межличностных контактов между двумя странами.

Российский премьер сказал об этом в Москве на встрече с главой армянского правительства Кареном Карапетяном, который находится в России с двухдневным официальным визитом.



«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на международную конъюнктуру, колебание цен на энергоносители, наш торговый оборот остается стабильным. А если говорить об экспорте товаров и поставках из Армении в нашу страну, то в прошлом году был зафиксирован 70-процентный рост. На мой взгляд, это является результатом присоединения Армении к Евразийскому союзу и укрепления наших экономических связей», - сказал Дмитрий Медведев.



Карен Карапетян отметил, что эта встреча является хорошей возможностью обсудить актуальные направления армяно-российского сотрудничества, добавив, что «армянская делегация прибыла с очень хорошим деловым настроем».



«В последние годы в условиях сложной мировой конъюнктуры нашим правительствам удавалось двигаться вперед. Вы знаете, что российский капитал широко представлен в армянской экономике. Тем не менее, думаю, расслабляться не стоит, и сегодня можно обсудить направления, которым можно дать новый импульс и активность. Сегодня в Армении осуществляется ряд реформ с целью формирования благоприятной среды для инвесторов, и мы будем рады привлечению российского капитала. В этом контексте мы сегодня пришли с рядом новых предложений, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества»,- сказал премьер-министр Армении.