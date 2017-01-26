Джон Хефферн станет помощником госсекретаря США

Ереван /Медиамакс/. Джон Хефферн, занимавший пост посла США в Армении с 2011 по 2014 гг., займет пост помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.
Как отмечается на сайте Госдепартамента, в настоящее время Хефферн является исполняющим обязанности помощника госсекретаря.
Джон Хефферн сменит на этом посту Викторию Нуланд и станет одним из ключевых американских чиновников, отвечающих за разработку и реализацию политики в регионе Европы и Евразии и, в частности, на Южном Кавказе.
С августа 2015 года Джон Хефферн занимал пост главного заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.
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