Джон Хефферн станет помощником госсекретаря США

Ереван /Медиамакс/. Джон Хефферн, занимавший пост посла США в Армении с 2011 по 2014 гг., займет пост помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Как отмечается на сайте Госдепартамента, в настоящее время Хефферн является исполняющим обязанности помощника госсекретаря.



Джон Хефферн сменит на этом посту Викторию Нуланд и станет одним из ключевых американских чиновников, отвечающих за разработку и реализацию политики в регионе Европы и Евразии и, в частности, на Южном Кавказе.



С августа 2015 года Джон Хефферн занимал пост главного заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.