Спикер парламента Армении посетит Японию

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Галуст Саакян возглавит делегацию, которая с 29 января по 3 февраля посетит Японию с официальным визитом.

Делегация проведет встречи с главами двух палат парламента Японии, премьер-министром и членами группы дружбы Япония-Армения.



В ходе визита запланированы также встречи с руководством Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) и Организации внешней торговли (JETRO).



В состав делегации войдут депутаты парламента Ваграм Багдасарян, Агван Варданян, Самвел Фарманян, Александр Арзуманян и Рузанна Мурадян.