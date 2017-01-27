Спикер парламента Армении посетит Японию

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Галуст Саакян возглавит делегацию, которая с 29 января по 3 февраля посетит Японию с официальным визитом.
Делегация проведет встречи с главами двух палат парламента Японии, премьер-министром и членами группы дружбы Япония-Армения.
В ходе визита запланированы также встречи с руководством Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) и Организации внешней торговли (JETRO).
В состав делегации войдут депутаты парламента Ваграм Багдасарян, Агван Варданян, Самвел Фарманян, Александр Арзуманян и Рузанна Мурадян.
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