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Баку оказался в страшной изоляции, сказал Налбандян


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что Азербайджан, пытаясь препятствовать деятельности ереванского офиса ОБСЕ, в очередной раз оказался в изоляции.

Министр сказал об этом на встрече с журналистами, говоря о проблемах, связанных с  продлением мандата ереванского офиса ОБСЕ.

«На самом деле, причина недовольства Азербайджана в том, что ему всегда ставят в пример Армению, подчеркивая, что это единственная страна в регионе, которая наилучшим образом сотрудничает с ОБСЕ»,- сказал глава МИД.

«В этом плане Азербадйжан чувствует себя не в своей тарелке и пытается чинить препятствия, оказавшись и в этой структуре в страшной изоляции», - добавил Эдвард Налбандян.

По словам министра, «выступив против офиса ОБСЕ в Армении, Азербайджан выступает против всей организации».

Интервью Медиамакс с министром иностранных дел Австрии, Действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом относительно ситуации вокруг ереванского офиса ОБСЕ читайте здесь.

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