Очередной этап переговоров Армения-ЕС пройдет в феврале

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что очередной этап переговоров вокруг рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом намечен на февраль.
«Мы подходим к финальному этапу, поскольку политический и экономический разделы соглашения почти согласованы», - сказал глава МИД Армении на встрече с журналистами.
Он отметил, что в ближайшем будущем Армения сможет обявить о завершении переговоров с ЕС, стартовавших в декабре 2015 года.
Эдвард Налбандян сообщил также, что вскоре Армению посетит делегация ЕС.
«В рамках визита у нас будет возможность еще раз сделать некоторые уточнения», - сказал министр.
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