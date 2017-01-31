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Очередной этап переговоров Армения-ЕС пройдет в феврале


Глава МИД Армении Эдвард Налбандян
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что очередной этап переговоров вокруг рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом намечен на февраль.

«Мы подходим к финальному этапу, поскольку политический и экономический разделы соглашения почти согласованы», - сказал глава МИД Армении на встрече с журналистами.

Он отметил, что в ближайшем будущем Армения сможет обявить о завершении переговоров с ЕС, стартовавших в декабре 2015 года.

Эдвард Налбандян сообщил также, что вскоре Армению посетит делегация ЕС.

«В рамках визита у нас будет возможность еще раз сделать некоторые уточнения», - сказал министр.

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