Очередной этап переговоров Армения-ЕС пройдет в феврале

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что очередной этап переговоров вокруг рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом намечен на февраль.

«Мы подходим к финальному этапу, поскольку политический и экономический разделы соглашения почти согласованы», - сказал глава МИД Армении на встрече с журналистами.



Он отметил, что в ближайшем будущем Армения сможет обявить о завершении переговоров с ЕС, стартовавших в декабре 2015 года.



Эдвард Налбандян сообщил также, что вскоре Армению посетит делегация ЕС.



«В рамках визита у нас будет возможность еще раз сделать некоторые уточнения», - сказал министр.