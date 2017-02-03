Европарламент отменил визовый режим для Грузии

Ереван /Медиамакс/. Европарламент 553 голосами «за», 66 «против» и 28 воздержавшимися проголосовал за либерализацию безвизового режима с Грузией.

Согласно сообщению Европарламента, граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, смогут без виз въезжать в страны Шенгенской зоны и находиться там до 90 дней из 180.



Согласно порядку, после голосования Европарламента решение должен утвердить также Совет ЕС на уровне министров.



Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта).



Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации.