Европарламент отменил визовый режим для Грузии

Ереван /Медиамакс/. Европарламент 553 голосами «за», 66 «против» и 28 воздержавшимися проголосовал за либерализацию безвизового режима с Грузией.
Согласно сообщению Европарламента, граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, смогут без виз въезжать в страны Шенгенской зоны и находиться там до 90 дней из 180.
Согласно порядку, после голосования Европарламента решение должен утвердить также Совет ЕС на уровне министров.
Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта).
Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.