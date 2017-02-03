Президент Армении по приглашению ЕС посетит Брюссель

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал сегодня, что в течение последних двух лет связи Армения-Евросоюз отличались активностью.

Принимая сегодня гендиректора Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристиана Даниельсона, президент Армении сказал, что значительно активизировался политический диалог и расширилось сотрудничество в разных сферах.



Стороны выразили надежду, что вскоре в финальный этап вступит процесс подписания нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС.



Кристиан Даниельсон отметил важность ожидаемого визита президента Армении в Брюссель, который, по его убеждению, придаст новый импульс развитию взаимодействия.



Среди важных достижений сотрудничества Армения-ЕС президент отметил решение Совета ЕС об утверждении мандата на переговоры вокруг общей авиазоны с Арменией. Он заверил, что Армения готова и в дальнейшем развивать сотрудничество с ЕС.



Президент Армении выразил благодарность за усилия и ресурсы, которые Евросоюз вкладывает в данный процесс, в том числе за помощь, предоставленную в преддверии парламентских выборов.