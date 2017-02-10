США призвали Баку не блокировать работу офиса ОБСЕ в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Миссия США в ОБСЕ «серьезно обеспокоена ситуацией вокруг ереванского офиса ОБСЕ».
9 февраля, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, временный поверенный США в ОБСЕ Кейт Бернс сказала:
«Этот офис, как и все полевые миссии и институты ОБСЕ, является важным элементом работы организации, способствуя выполнению обязательств стран-членов к ОБСЕ.
Если ереванский офис ОБСЕ придется закрыть, это негативно отразится на Азербайджане и его обязательствах в отношении ОБСЕ.
Мы призываем правительство Азербайджана проявить конструктивный подход и как можно скорее найти компромиссное решение проблемы, которое позволит сохранить офис ОБСЕ в Ереване».
Медиамакс ранее подробно рассказывал о том, как Азербайджан препятствует продлению мандата ереванского офиса ОБСЕ.
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