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США призвали Баку не блокировать работу офиса ОБСЕ в Ереване


Кейт Бернс
Кейт Бернс

Фото: staticflickr.com


Ереван /Медиамакс/. Миссия США в ОБСЕ «серьезно обеспокоена ситуацией вокруг ереванского офиса ОБСЕ».

9 февраля, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, временный поверенный США в ОБСЕ Кейт Бернс сказала:

«Этот офис, как и все полевые миссии и институты ОБСЕ, является важным элементом работы организации, способствуя выполнению обязательств стран-членов к ОБСЕ.

Если ереванский офис ОБСЕ придется закрыть, это негативно отразится на Азербайджане и его обязательствах в отношении ОБСЕ.

Мы призываем правительство Азербайджана проявить конструктивный подход и как можно скорее найти компромиссное решение проблемы, которое позволит сохранить офис ОБСЕ в Ереване».

Медиамакс ранее подробно рассказывал о том, как Азербайджан препятствует продлению мандата ереванского офиса ОБСЕ.

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