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Налбандян встретится с посредниками в Мюнхене


Эдвард Налбандян
Эдвард Налбандян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 16-17 февраля посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

В МИД Армении отметили, что запланирована встреча министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Налбандян проведет также другие двухсторонние встречи.

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