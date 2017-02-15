Налбандян встретится с посредниками в Мюнхене

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 16-17 февраля посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД Армении отметили, что запланирована встреча министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Налбандян проведет также другие двухсторонние встречи.
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