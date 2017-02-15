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Налбандян и Лавров встретятся в Москве


Сергей Лавров и Эдвард Налбандян
Сергей Лавров и Эдвард Налбандян

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит 21-22 февраля с официальным визитом посетит Россию по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В МИД Армении отметили, что министры обсудят широкий спектр вопросов повестки союзнических, стратегических отношений Армении и России, а также процесс реализации договоренностей между лидерами двух государств.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудят меры, предпринимаемые для осуществления договоренностей, достигнутых на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

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