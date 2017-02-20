Ян Петерсен возглавил миссию БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Армении

Ереван /Медиамакс/. Ян Петерсен возглавил миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за парламентскими выборами, которые пройдут в Армении 2 апреля.

Об этом сегодня Медиамакс сообщили в БДИПЧ/ОБСЕ.



Медиамакс отмечает, что 71-летний Ян Петерсен в 1981-2001 и 2005-2009 гг. был членом парламента Норвегии, а в 2001-2005 гг. занимал должность министра иностранных дел Норвегии.



В последние несколько лет Ян Петерсен возглавил несколько наблюдательских миссий БДИПЧ/ОБСЕ.



В 2014 г. он возглавил наблюдательскую миссию в Молдове, в 2015 г. – в Польше, а в 2016-м – в Македонии и России.