Ян Петерсен возглавил миссию БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Армении

Ереван /Медиамакс/. Ян Петерсен возглавил миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за парламентскими выборами, которые пройдут в Армении 2 апреля.
Об этом сегодня Медиамакс сообщили в БДИПЧ/ОБСЕ.
Медиамакс отмечает, что 71-летний Ян Петерсен в 1981-2001 и 2005-2009 гг. был членом парламента Норвегии, а в 2001-2005 гг. занимал должность министра иностранных дел Норвегии.
В последние несколько лет Ян Петерсен возглавил несколько наблюдательских миссий БДИПЧ/ОБСЕ.
В 2014 г. он возглавил наблюдательскую миссию в Молдове, в 2015 г. – в Польше, а в 2016-м – в Македонии и России.
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