Карен Карапетян посетит Тбилиси

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с двухдневным официальным визитом отправится в Грузию по приглашению главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили.
Согласно сообщению правительства Армении, Карен Карапетян в Тбилиси встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.
Будет обсуждаться ряд вопросов повестки армяно-грузинского сотрудничества.
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