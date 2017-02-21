640 просмотров

Карен Карапетян посетит Тбилиси


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с двухдневным официальным визитом отправится в Грузию по приглашению главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили.

Согласно сообщению правительства Армении, Карен Карапетян в Тбилиси встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Будет обсуждаться ряд вопросов повестки армяно-грузинского сотрудничества.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 21, 2017 13:44
Карен Карапетян посетит Тбилиси

Политика | Февраль 21, 2017 13:41
БДИПЧ/ОБСЕ начало миссию в Армении

Внешняя политика | Февраль 21, 2017 13:14
Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017