В Совбезе ООН обсудили конфликты, включая карабахский

Ереван /Медиамакс/. 21 февраля на заседании Совета безопасности ООН состоялось открытое обсуждение, посвященное существующим в Европе конфликтам.

Обсуждение инициировала председательствующая в Совбезе ООН Украина.



Генсек ООН Антониу Гутериш сказал, что термин «замороженный конфликт» является дезориентирующим, поскольку пока не подписаны и не реализованы мирные договоры, угроза возобновления насилия сохраняется, как это случилось в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.



«ООН полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и призывает стороны конфликта снизить напряженность и полноценно реализовать согласованные ранее средства. Я призываю все стороны проявить больше политической воли - не только для укрепления режима перемирия и выполнения достигнутых в прошлом договоренностей, но и для возобновления стабильного и всестороннего переговорного процесса», - сказал генсек ООН.



Посол США в ООН Никки Хейли сказала, что Соединенные Штаты привержены процессу, проходящему в рамках Минской группы ОБСЕ, и призвала Армению и Азербайджан поддерживать перемирие и возобновить переговоры. А посол Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт отметил, что карабахское урегулирование продолжает оставаться труднодостижимым из-за высокого уровня недоверия.



В своем выступлении посол Армении в ООН Зограб Мнацаканян отметил, что возникновение конфликтов в Европе вызвано не только геополитическими, этническими или территориальными спорами, но и отрицанием права народов на свободу и самоопределение. Он напомнил, что получивший независимость Азербайджан в начале 1990-х начал войну и этнические чистки против армян.



Зограб Мнацаканян призвал Азербайджан проявить политическую волю и продолжить мирный процесс на основе предложенных Францией, Россией и США принципов. Посол Армении также выразил благодарность генсеку и Совбезу ООН за поддержку, оказываемую усилиям Минской группы ОБСЕ, которая является единственным международно утвержденным переговорным форматом по Карабахскому конфликту.



Представитель Армении отметил, что пока в Нагорном Карабахе проходил референдум, на котором жители выражали свое отношение к изменению Конституции, президент Азербайджана назначил свою супругу первым вице-президентом страны. «Это разные восприятия демократии», - заключил армянский представитель.