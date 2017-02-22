Армения «не спрашивает разрешения у Москвы» для развития связей с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян считает некорректными предположения о том, что Ереван «спрашивает разрешения у России» для развития своих отношений с ЕС.

Министр сказал об этом в интервью Deutsche Welle, стенограмма которого размещена на сайте МИД Армении.



Эдвард Налбандян выразил мнение, что в ближайшее время Армения и ЕС заявят о завершении переговоров о новом рамочном соглашении.



Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Ереван с российскими властями по поводу этого соглашения, Эдвард Налбандян сказал:



«Мы открыто ведем переговоры и с Европейским союзом, и с другими партнерами, и вообще наша политика и дипломатия транспарентны. Мы не ведем переговоры за спиной кого бы то ни было. Наш президент и я неоднократно публично говорили о готовящимся соглашении с Европейским союзом».



«В наших союзнических отношениях с Российской Федерацией мы не предпринимали ничего такого, что могло бы противоречить развитию наших двусторонних отношений со стратегическим партнером. Поэтому, вряд ли могли или могут быть какие-либо возражения», - сказал министр.



Далее журналист Deutsche Welle задала такой вопрос: «Я правильно понимаю, что вы не собираетесь согласовывать те документы, которые собираетесь подписывать с ЕС?», на который Эдвард Налбандян отметил:



«Вы с очень странной подоплекой ставите вопрос, якобы, мы должны у кого-то получить какое-то разрешение. Это, по-моему, не совсем корректный вопрос. Я Вам объяснил, что в наших отношениях и с Россией, и со всеми другими партнерами мы выступаем за тесные, насколько возможно прочные отношения. Что касается Евросоюза, то еще во время вильнюсского саммита мы с госпожой Эштон обменивались соответствующими письмами, потом было сделано совместное заявление с Евросоюзом, и, когда мы вместе с Могерини давали старт переговорам по новому соглашению между ЕС и Арменией, мы четко заявили, что обе стороны намерены развивать отношения, идти насколько возможно далеко в наших отношениях, сотрудничестве, партнерстве, принимая во внимание обязательства Армении в других международных интеграционных процессах. Так что здесь все ясно».