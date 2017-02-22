Готовится новая встреча в Саргсян-Путин

Ереван /Медиамакс/. В процессе подготовки находится очередная встреча президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал об этом сегодня по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



«На данный момент идет подготовка официального визита президента Армении в Россию», - сказал он.



Говоря о вопросе Нагорного Карабаха, Сергей Лавров сказал, что Россия вместе с американским и французским сопредседателями продолжит принимать меры по

реализации достигнутых договоренностей.



«Альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует», - подчеркнул Сергей Лавров.



Эдвард Налбандян, в свою очередь, отметил, что «Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ будет продолжать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование конфликта и продвижение мирного процесса».