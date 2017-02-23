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Налбандян считает армяно-российские отношения «образцовой моделью»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров открыли в Доме приемов МИД России выставку, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Выступая 22 февраля на открытии выставки, Эдвард Налбанян сказал, что «армяно-российские отношения являются образцовой моделью двустороннего сотрудничества, и, вероятно, самой успешной на постсоветском пространстве».

«Армению и Россию объединяют отношения союзнического взаимодействия. Нельзя быть союзниками в одной сфере, а в другой – нет. Это качество отношений проявляется во всем объеме межгосударственного сотрудничества. Наши двусторонние отношения выделяются тесной внешнеполитической согласованностью, эффективным сотрудничеством в военно-политической и военно-технической сферах, успешным взаимодействием в торгово-экономической, энергетической и транспортной отраслях», - сказал глава МИД Армении.

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