Армения найдет новые пути для сотрудничества с Грузией

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимодоверия.

Об этом премьер сказал в Тбилиси на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



«Сегодня в двусторонних отношениях мы вступили в новый этап сотрудничества. Армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосере взаимодоверия, что является залогом дальнейшего развития и укрепления наших отношений. Наша делегация готова детально обсудить вопросы повестки экономического сотрудничества с точки зрения как двусторонних связей, так и регионального развития», - сказал Карен Карапетян.



Георгий Квирикашвили подчеркнул, что Грузия придает важность дальнейшему углублению сорудничества с дружественной Арменией.



«Мы готовы углубить сотрудничество, активизировать торговый оборот и использовать весь существующий потенциал», - сказал грузинский премьер.



В частности, стороны отметили важность регионального сотрудничества в сфере энергетики, зону свободной торговли в Мегри, а также возможность использовать ее в качестве возможности для повышения доступности рынков третьих стран.