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Армения найдет новые пути для сотрудничества с Грузией


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимодоверия.

Об этом премьер сказал в Тбилиси на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

«Сегодня в двусторонних отношениях мы вступили в новый этап сотрудничества. Армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосере взаимодоверия, что является залогом дальнейшего развития и укрепления наших отношений. Наша делегация готова детально обсудить вопросы повестки экономического сотрудничества с точки зрения как двусторонних связей, так и регионального развития», - сказал Карен Карапетян.

Георгий Квирикашвили подчеркнул, что Грузия придает важность дальнейшему углублению сорудничества с дружественной Арменией.

«Мы готовы углубить сотрудничество, активизировать торговый оборот и использовать весь существующий потенциал», - сказал грузинский премьер.

В частности, стороны отметили важность регионального сотрудничества в сфере энергетики, зону свободной торговли в Мегри, а также возможность использовать ее в качестве возможности для повышения доступности рынков третьих стран.

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