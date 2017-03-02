Франция анонсировала визит президента Армении в Париж

Ереван /Медиамакс/. Франция приветствует завершение переговоров о Соглашении о всестороннем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement).

В министерстве иностранных дел Франции отметили, что переговоры завершились за несколько дней до официального визита президента Армении Сержа Саргсяна во Францию, который состоится 8-9 марта.



«Это соглашение стало ответом на заявление президента Армении Сержа Саргсяна в мае 2014 года, в котором он выразил желание углубить связи своей страны с Европейским союзом. Соглашение укрепит политический диалог между Арменией и Евросоюзом по вопросам демократии, прав человека и верховенства закона. Оно активизирует сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и охраны природы, а также создаст новые возможности для торговли и инвестиций», - говорится в сообщении МИД Франции.