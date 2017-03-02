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Президент Армении призвал дипломатов «не терять бдительность»


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выступил сегодня с обращением к армянским дипломатам по случаю их профессионального праздника.

Глава государства призвал дипломатов их «не терять бдительность и всегда быть готовыми ответить на посягательства против государственности и национальных интересов Армении».

По словам президента, одной из особенностей работы дипломатов является то, что большая часть их деятельности остается невидимой для общества.

«Поверьте, что ваша работа очевидна для нас и достойна похвалы», - сказал Серж Саргсян.

«Окружающие нас геополитические явления оставили свою печать на нашей дипломатической службе. Помимо высоких профессиональных требований, наверное, более чем в случае с дипломатами других стран, ваша работа требует полной отдачи и любви к родине. Так бывает, когда представляешь страну, которой были навязаны война и блокада»,- говорится в послании президента.

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