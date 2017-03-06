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Cирийский министр намекнул на Турцию в послании к главе МИД Армении


Валид Муаллем
Валид Муаллем

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в послании, адресованном своему армянскому коллеге, отметил, что «одна из сторон, осуществляющих агрессию против сирийского народа, является стороной, осуществившей Геноцид армян».

Министры иностранных дел Армении и Сирии обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сирийский министр отметил также, что «данная политика основана на единоличной власти и пустых мечтах о султанате, которые обречены на неудачу и повлекут худшие последствия для самого агрессора».

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в своем послании сказал, что совместными усилиями можно расширить и углубить армяно-сирийское взаимодействие. Он подчеркнул, что армянский народ никогда не забудет огромную гуманитарную поддержку, оказанную жителями Сирии после Геноцида.

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