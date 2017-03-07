Нужно полностью использовать потенциал ЕАЭС, сказал премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что Армения планирует последовательно и систематизировано работать для полноценного использования потенциала ЕАЭС.
Премьер-министр сказал об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Кыргызстана Бишкеке.
«Наше первое заседание в этом году прошло в конструктивной атмосфере, и эта платформа, в рамках которой решаются вопросы по активизации отношений и устранению препятствий, это правильная платформа. Нам нужно двигаться вперед по этому пути. Я более чем уверен, что мы пока полноценно не используем потенциал, которым обладает Евразийский экономический союз», - сказал Карен Карапетян.
На заседании была отмечена важность проведения торговых переговоров между ЕАЭС с третьими странами, в связи с чем армянская сторона подтвердила готовность активно участвовать и продвигать переговоры ЕАЭС-Иран.
Ранее в тот же день премьер-министра Армении принял президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 26 мая в Казани.
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