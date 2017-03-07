Нужно полностью использовать потенциал ЕАЭС, сказал премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что Армения планирует последовательно и систематизировано работать для полноценного использования потенциала ЕАЭС.

Премьер-министр сказал об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Кыргызстана Бишкеке.



«Наше первое заседание в этом году прошло в конструктивной атмосфере, и эта платформа, в рамках которой решаются вопросы по активизации отношений и устранению препятствий, это правильная платформа. Нам нужно двигаться вперед по этому пути. Я более чем уверен, что мы пока полноценно не используем потенциал, которым обладает Евразийский экономический союз», - сказал Карен Карапетян.



На заседании была отмечена важность проведения торговых переговоров между ЕАЭС с третьими странами, в связи с чем армянская сторона подтвердила готовность активно участвовать и продвигать переговоры ЕАЭС-Иран.



Ранее в тот же день премьер-министра Армении принял президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.



Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 26 мая в Казани.