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Армения приобретает новое значение, сказал Лукьянов


Федор Лукьянов
Федор Лукьянов

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Российский политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов сказал сегодня, что в России многие не осознают, насколько Армения близка ко многим происходящим сегодня в мире событиям.

«Как государство, находящееся на переднем крае процессов, которые во многом определяют динамику всего мира, Армения приобретает совершенно другое значение»,- сказал политолог на встрече с журналистами в Ереване.

По мнению Федора Лукьянова, важно понимать, насколько мало расстояние от Армении до Сирии, Ирака и Ирана.

Говоря о деятельности Евразийского экономического союза, политолог подчеркнул, что его не стоит ассоциировать с СССР. По его словам, важно, чтобы страны-участницы ЕАЭС и Россия сформулировали, чего они хотят.

Комментируя возможную эскалацию обстановки на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, российский политолог назвал маловероятными новые столкновения в контексте нынешней геополитической ситуации.

«Ни одной внешнеполитической силе сегодня не нужно напряжение в Карабахе», - подчеркнул Федор Лукьянов.

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