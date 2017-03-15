В Москве состоялась встреча Саргсян-Путин

Ереван/Медиамакс/. Президент РФ Владимир Путин сказал сегодня, что за последние 25 лет армяно-российские отношения приобрели союзнический характер.

Об этом Владимир Путин сказал в Москве на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.



“Мы активно взаимодействуем практически по всем направлениям в международных организациях, включая те, которые созданы на постсоветском пространстве, и в универсальных международных организациях. За эти годы произошло много событий, но отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития”,- сказал Владимир Путин.



Говоря о намеченных в Армении президентских выборах, президент России сказал: «2 апреля намечаются выборы в Национальное собрание, и всё это ещё связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдет этот этап своего развития», - сказал Владимир Путин.



Президент Армении подчеркнул, что регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести черту, итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу.



«На самом деле этот год юбилейный для наших отношений: отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы стали периодом тесного сотрудничества, и мы дошли до истины в союзнических отношениях», - сказал Серж Саргсян.