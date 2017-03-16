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Налбандян встретится с генсеком ООН


Эдвард Налбандян
Эдвард Налбандян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня отправился в Нью-Йорк.

Как отметили в МИД Армении, министр примет участие в мероприятиях, посвященных 25-летию вступления республики в Организацию объединенных наций.

Запланирована встреча Эдварда Налбандяна с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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