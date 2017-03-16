Налбандян встретится с генсеком ООН

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня отправился в Нью-Йорк.
Как отметили в МИД Армении, министр примет участие в мероприятиях, посвященных 25-летию вступления республики в Организацию объединенных наций.
Запланирована встреча Эдварда Налбандяна с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.