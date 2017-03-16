Лавров: Армении не стоит опасаться российско-турецкого сближения

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армении не стоит опасаться российско-турецкого сближения.

Лавров заявил об этом в интервью журналу Regional Post – Caucasus, текст которого размещен на сайте МИД России.



Отвечая на вопрос о том, стоит ли Армении опасаться сближения России и Турции, российский министр сказал:



«Нормализацию отношений между Россией и Турцией не стоит рассматривать как процесс, который может навредить другим государствам. У России нет скрытой повестки дня. Мы не строим политические или экономические альянсы, направленные против третьих стран и ущемляющие чьи-либо интересы. Убеждены, что вывод российско-турецких связей из многомесячного кризиса повысит доверие и взаимопонимание в регионе. Рассчитываем, что поэтапное восстановление двусторонней кооперации с Анкарой пойдет на пользу миру, безопасности и стабильности в Закавказье».



«Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом.



Россия играла важную роль в размораживании отношений между Арменией и Турцией в активной фазе этого процесса – в 2007-2009 годы. Результатом общих усилий, разумеется, прежде всего Еревана и Анкары, стало подписание в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколов «Об установлении дипломатических отношений» и «О развитии отношений» между двумя странами. К сожалению, позднее процесс нормализации застопорился и к настоящему времени остановился. Однако принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения. Убежден, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы. При этом очень многое зависит от них самих. Ведь качество политиков определяется не только глубиной реалистического анализа объективных трудностей, но и способностью быть оптимистом, чтобы реализовать надежды и чаяния своих граждан. Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие», - заявил Лавров.