Ереван напомнил Баку о судьбах тоталитарных режимов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал, что «Армения и Азербайджан не могут быть конкурентами в плане демократии, толерантности, защиты прав человека, экономических свобод, свободы прессы, слова и иных основополагающих свобод».

Министр сказал об этом, комментируя для Арминфо заявление президента Азербайджана о том, что в переговорном процессе по карабахскому урегулированию нет прогресса, поскольку «Армения не хочет мира».



«Стремление к миру в первую очередь означает пропаганду мира, а не войны.



Являющаяся поборником мира сторона не прибегает к диверсионным нападениям, грубейшим образом не нарушает международное гуманитарное право, не нарушает постоянно режим перемирия и не отказывается от создания механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня.



Что касается сравнений: не в первый раз в Баку озвучивают идею, что Армения и Азербайджан не могут быть конкурентами, и, следовательно, Армения должна пойти на односторонние уступки. В Азербайджане считают, что могут с помощью денег приобрести авторитет, купить друзей, провести какие-то сомнительные резолюции и представить это внутренней аудитории как достижения, свидетельство авторитета.



Конечно, Армения и Азербайджан не могут быть конкурентами в плане демократии, толерантности, защиты прав человека, экономических свобод, свободы прессы, слова и иных основополагающих свобод. В последние годы мы стали свидетелями того, что произошло с не менее богатыми и самодовольными авторитарными режимами. Логика и направленность развития наших государств и обществ несопоставимы», - сказал Эдвард Налбандян.