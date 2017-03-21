Президент Армении отправится в ОАЭ с рабочим визитом

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится в Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, Серж Саргсян примет участие в инвестиционном форуме Армения-ОАЭ, который состоится 22 марта в Абу-Даби.
Договоренность о проведении форума была достигнута в конце прошлого года в ходе официального визита президента Армении в ОАЭ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.