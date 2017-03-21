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Президент Армении отправится в ОАЭ с рабочим визитом


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится в Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Серж Саргсян примет участие в инвестиционном форуме Армения-ОАЭ, который состоится 22 марта в Абу-Даби.

Договоренность о проведении форума была достигнута в конце прошлого года в ходе официального визита президента Армении в ОАЭ.

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