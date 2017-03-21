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Соглашение Армения-ЕС парафировано


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В Ереване сегодня парафировано Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, сообщает МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выразил уверенность, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с ЕС и странами-членами союза.

Министр подчеркнул, что соглашение будет подписано в течение года и добавил, что оно будет отражать глубину, уровень и объем отношений Армении и ЕС.

Глава МИД отметил, что документ является свидетельством значимости сотрудничества с ЕС для Армении.

Соглашение от имени Армении парафировали замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян и первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян.

Со стороны ЕС документ парафировали директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь и руководитель Главной дирекции торговли Еврокомиссии Петрос Сурмелис.

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Соглашение Армения-ЕС парафировано
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