Соглашение Армения-ЕС парафировано

Ереван /Медиамакс/. В Ереване сегодня парафировано Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, сообщает МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выразил уверенность, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с ЕС и странами-членами союза.



Министр подчеркнул, что соглашение будет подписано в течение года и добавил, что оно будет отражать глубину, уровень и объем отношений Армении и ЕС.



Глава МИД отметил, что документ является свидетельством значимости сотрудничества с ЕС для Армении.



Соглашение от имени Армении парафировали замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян и первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян.



Со стороны ЕС документ парафировали директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь и руководитель Главной дирекции торговли Еврокомиссии Петрос Сурмелис.